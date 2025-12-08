Al Bano Carrisi, clamorosa sfida ai magistrati: "La casa in cui vivevo"

Una offerta che non si può rifiutare. Anche Al Bano Carrisi interviene nella vicenda della "famiglia del bosco" che tanto sta facendo discutere l'Italia da settimane e lo fa con una proposta sorprendente: il grande cantante salentino propone a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli di trasferirsi a Cellino San Marco, nella masseria di sua proprietà.
"Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione - ha detto -. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono". Mamma e papà avevano deciso di vivere in un casolare isolato nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, in condizioni "pre-industriali" e "pre-moderne". I rilievi dei servizi sociali sulle condizioni in cui avevano cresciuto i tre bimbi hanno poi condotto il Tribunale dei minori de L'Aquila a decidere per l'allontanamento de figli, sistemati in una casa-famiglia.
Famiglia nel bosco, Marina Terragni: "Nessuno sa quanti sono i bimbi tolti alle famiglie"«L’ultimo rapporto è del 2019. E racconta di 8mila minori prelevati ogni anno dal loro nucleo familia...
"Anche io negli anni '70 lasciai la grande città per vivere in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato: non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono", ammette Carrisi, da sempre legato alla vita agreste. Il sostegno di Al Bano va a braccetto con le critiche del vicepremier Matteo Salvini alle toghe ("Anche stanotte, per la quindicesima volta, tre bambini non dormiranno nel loro letto, ma in una casa famiglia. Lontani dai genitori e dai luoghi a cui sono abituati. Cos'altro aspettano i giudici per restituirli all'abbraccio di mamma e papà?") e con le posizioni della associazione Pro Vita & Famiglia, il cui portavoce Jacopo Coghe ha consegnato al ministro della Giustizia Carlo Nordio una petizione con oltre 50mila firme per chiedere di riunire al più presto la famiglia.