Al Bano Carrisi, clamorosa sfida ai magistrati: "La casa in cui vivevo"

Una offerta che non si può rifiutare. Anche Al Bano Carrisi interviene nella vicenda della "famiglia del bosco" che tanto sta facendo discutere l'Italia da settimane e lo fa con una proposta sorprendente: il grande cantante salentino propone a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli di trasferirsi a Cellino San Marco, nella masseria di sua proprietà.

"Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione - ha detto -. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono". Mamma e papà avevano deciso di vivere in un casolare isolato nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, in condizioni "pre-industriali" e "pre-moderne". I rilievi dei servizi sociali sulle condizioni in cui avevano cresciuto i tre bimbi hanno poi condotto il Tribunale dei minori de L'Aquila a decidere per l'allontanamento de figli, sistemati in una casa-famiglia.