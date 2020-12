The Voice Senior, boom di Antonella Clerici: "Battuta concorrenza becera e volgare", il Vip che non si trattiene

05 dicembre 2020 a

a

a

Antonella Clerici si è confermata alla grande su Rai 1 con la seconda puntata di The Voice Senior, vincendo lo scontro diretto con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il programma della Clerici ha infatti conquistato la prima serata di ieri, venerdì 4 dicembre, con 4 milioni e 189mila telespettatori pari al 19% di share. Alessandro Gassmann ha esultato per il risultato di The Voice Senior con un tweet piuttosto scomposto: “È l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera”. Pur senza nominarlo, è palese il riferimento al GF Vip, che ha comunque ottenuto 3 milioni e 369mila spettatori e il 18,5% di share: segno che, anche se Gassmann non lo sopporta, il reality di Canale 5 piace a tantissime persone, che lo seguono costantemente in un doppio appuntamento settimanale che è un unicum in tv.

Video su questo argomento Al Bano stravolge The Voice Senior. Il gesto commovente per la signora 88enne, e Clementino scoppia a piangere | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.