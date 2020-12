Amici di Maria De Filippi, prima volta storica: "Ti dico una cosa". Sangiovanni sbianca

Francesco Fredella 05 dicembre 2020 a

Arrivano le radio ad Amici, storico talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Sono sicuramente fondamentali per Leonardo cambia look. Bye bye baffi. Ma per lui, uno dei ragazzi di Amici 2020, sta per aprirsi una nuova possibilità: il suo pezzo - prodotto da Michele Canova - è molto moderno. Leonardo Lamacchia lo canta davanti alle radio, rappresentate dagli speaker. A prendere la parola è Federica Gentile di RTL102.5. "Senza baffi tutta la vita, ottima scelta. Il pezzo è bello", dice la Gentile. "Ci piace, sicuramente in linea con la programmazione di RTL102.5. Non ti do nessuna certezza per l’immediato, ma se ci vedremo nelle prossime settimane chissà", continua la Gentile. Una bella notizia per il cantante barese, che potrebbe presto tornare alla ribalta su un network che conta (primo in Italia).

Poi è il turno di Sangiovanni (il più giovane di Amici 2020). Il suo brano Gucci Bag convince la Gentile. "Per RTL102.5 sicuramente è prematuro. Ma sei in perfettamente in target, a casa tua, con Radio Zeta. Ma ti dico ancora di più: alle 16.50 il tuo pezzo su radio Zeta", svela la Gentile. Una bellissima sorpresa anche per Sangiovanni.

