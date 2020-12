Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Sì, sono innamorato di lui", crolla tra le braccia di Cristiano Malgioglio

05 dicembre 2020 a

a

a

“Io quello che ho percepito è che ti sei innamorato di Francesco Oppini. È così?”. Al Grande Fratello Vip è stato svelato quello che era un po’ un segreto di Pulcinella che riguardava Tommaso Zorzi. Il quale ha vissuto molto male l’eliminazione del figlio di Alba Parietti, con cui aveva stretto un legame speciale. Cristiano Malgioglio ha impiegato pochissimo tempo per capire cosa stava succedendo e quindi è intervenuto a dare man forte al ragazzo: “L’ho capito che ti sei innamorato perché ho vissuto i tuoi drammi. Il problema è che magari ci innamoriamo delle persone etero che non sono come noi e quando troviamo persone come Francesco, etero e fidanzati, ti possono dare tutta l’amicizia possibile ma non ti possono dare altro”. A quel punto Zorzi è crollato: “Se mi chiedi se mi sono innamorato di Francesco, io non te lo posso negare, è evidente. Ho sempre saputo di essere innamorato, un innamoramento sapendo che non ci sarebbe potuto essere. Lui ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo. Era premuroso”.

"A cucchiaio, lo sanno bene loro due". Maria Teresa Ruta fa gelare il GF Vip: la battuta intima e spintissima, "vergognosa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.