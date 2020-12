Striscia la notizia, Antonella Elia "vestita" così al Grande Fratello Vip: body e trasparenze, Signorini sbianca

06 dicembre 2020 a

Nel mirino di Striscia la notizia finisce Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5. Alfonso Signorini venerdì sera la fa alzare e arrivare al centro del palco per far vedere ai telespettatori come si è "vestita". Trasparenze assassine e un body nero striminzito mettono in bella mostra le (invidiabili) forme della 57enne ex valletta di Mike Bongiorno, che sorride beffarda mentre il conduttore finge di rampognarla: "Secoli di lotte, di emancipazione femminile, scusate, guardate qua... Torna subito al tuo posto".

L'effetto è decisamente piccante e Ficarra e Picone commentano: "Avremmo voluto stendere un velo, ma ci ha pensato già lo stilista". Tanto basta alla Elia per finire dritta dritta al primo posto della classifica di "Moda caustica".

Antonella Elia "trasparente" al GV Vip: guarda il video di Striscia la notizia

