Domenica In, Mara Venier infuriata ferma l'intervista: "Scusate". Il gesto inaspettato

Mara Venier spazientita. A Domenica In, nella puntata di domenica 6 dicembre, tra gli ospiti c'era anche lei: Patty Pravo. E proprio durante l'intervista alla cantante la conduttrice di Rai 1 ha perso la pazienza. La Venier si è infatti trovata costretta a interrompere Patty Pravo a causa di alcuni rumori fuori campo, probabilmente degli autori, che disturbavano la chiacchierata tra le due: "Scusate", ha tuonato visibilmente infastidita per poi proseguire e lasciare la parola alla cantante. Tra i temi toccati non solo la carriera. Patty Pravo si è lasciata andare a confessioni private e ricordando il passato ha raccontato: “Mi piace viaggiare e nel pieno del successo ho mollato tutto e sono andata per 5 anni a San Francisco”.

