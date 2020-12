Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio bacchetta Walter Ricciardi: "Dietro di lei, per piacere la metta a posto", lo scivolone in diretta

06 dicembre 2020 a

Prima ancora di iniziare la puntata, Fabio Fazio interrompe l'ospite Walter Ricciardi. A Che Tempo Che Fa, domenica 6 dicembre, il conduttore fa una precisazione: "Dietro di lei - esordisce - c'è una sveglia che segna le 13.20, lo dico perché nell'era dei social poi ci dicono che non siamo in diretta. Per piacere, la metta a posto".

Immediata la replica del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza: "È ferma da sempre". commenta ridendo. Ma non è finita perché Ricciardi fa vedere l'altra sveglia, quella giusta: "Eccola". "No, questa è avanti di un minuto", tuona poi Fazio concludendo il siparietto su Rai 3.

