Non è l'Arena, Massimo Giletti su Vincenzo De Luca: "Lei sceriffo con un condannato come vice"

06 dicembre 2020 a

a

a

"Che segnale diamo alla gente onesta?". A Non è l'Arena Massimo Giletti torna ad attaccare Vincenzo De Luca. Questa volta, nella puntata di domenica 6 dicembre, il conduttore di La7 racconta di una vicenda legata al governatore della Campania che ha dell'incredibile: "De Luca in questi giorni - ha fatto sapere Giletti - ha nominato come suo 'segretario particolare' un condannato ad un anno e mezzo nel 2015".

"Più di qualunque parola". GIletti, inchiesta esplosiva su "casa" De Luca: domani sera lo fa cadere?

E ancora: "De Luca giustamente lo scaricò, e ora lo ha fatto tornare alle sue dipendenze. Come è possibile che nessuno dice niente? Se lo avesse fatto Matteo Salvini e Giorgia Meloni cosa sarebbe successo e cosa staremmo dicendo e scrivendo? La situazione è preoccupante. Un governatore che sceglie un condannato come segretario particolare. Sceriffo, lei si è messo come vice sceriffo un condannato. Complimenti.", ha concluso adirato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.