Domenica In, Mara Venier: "Tre donne per il suo posto", fonti private sulla rivoluzione in Rai

Mara Venier non ne fa segreto: lei desidera che questo sia l'ultimo anno di Domenica In. Ovviamente tra gli addetti ai lavori questa decisione ha scatenato un vorticoso toto nomi, e ora ci si mette anche Nicola Carraro, marito di Mara, ad alimentarlo.

L'imprenditore ha detto in un video social che al posto della moglie al timone di Domenica In vedrebbe una tra Antonella Clerici, Eleonora Daniele e Caterina Balivo. La prima perché “è una tipo Mara, farebbe benissimo, ma non credo che lo farà“, la seconda perché “ha tanta gavetta alle spalle, è preparata, ha tutte le capacità professionalità per fare bene“, la terza in quanto è “spiritosa, bella ragazza, anche lei con tanta gavetta, mi piace molto“.

Tra gli uomini Carraro ha indicato Alberto Matano, “che ha fatto un’ottima prova a Vita in diretta" e Pierluigi Diaco, “che è un po’ più anarchico, ma è una persona intelligente ha un gran cuore e una grande sensibilità“. E Carlo Conti? “Lui è impegnato nelle prime serate“, dice Carraro che sull'argomento è molto chiaro: “Tutti gli altri non mi piacciono“.

Tra le persone citate, su Instagram si nota il commento di Eleonora Daniele: "Mara è insostituibile. Domenica In è sua e lo sarà per sempre. Mara è Mara. E come lei nessuna".

