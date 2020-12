Valeria Fedeli contro la Rai: "Donna nana tutta...". Lo hanno detto veramente, in diretta

09 dicembre 2020 a

Una battuta di cattivo gusto. È accaduto durante il commento del Rally di Monza, quando Lorenzo Leonarduzzi ha esordito: "Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. 'Donna nanak tutta Tanak', l'hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l'ho capita". Un'uscita, quella del giornalista di RaiSport, che non è passata inosservata e che ha mandato su tutte le furie Valeria Fedeli." Possibile che su RaiSport un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto — scrive su Twitter l’ex ministra nonché senatrice del Pd — volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100 euro? Mi auguro che la Rai avvii subito un procedimento disciplinare".

Leonarduzzi, che faceva riferimento al cognome del secondo classificato della gara Ott Tanak, ha subito replicato: "Non c’è nessun intento sessista, massimo rispetto per le donne". Ma la vicenda sembra non essere ancora conclusa.

