Che tempo che fa, il caso Luciana Littizzetto: "Jolanda prensile e pigne nel c***o", qua rischia il posto

Forse Luciana Littizzetto non farà la fine di Bianca Guaccero, perché Fabio Fazio e Che tempo che fa hanno le spalle decisamente più coperte di Detto fatto. Ma la battutaccia della comica torinese su Wanda Nara ha scatenato un putiferio e grosso imbarazzo, in rete e immaginiamo anche in Rai. Nella puntata del talk di Rai3 di domenica sera, la Littizzetto ha mostrato una foto pubblicata dalla moglie di Mauro Icardi su Instagram, in cui la showgirl argentina si mostra senza vestiti sdraiata su un cavallo. "Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile". Inutile dire cosa sia la Jolanda, nel ben noto (e colorito) gergo comico della Littizzetto.



La spesa sexy costa il posto a Bianca Guaccero. "Detto fatto" torna a dicembre, senza di lei: "Chi la sostituirà", nome clamoroso

Apriti cielo: molti si scagliano contro la battuta sessista della Littizzetto, paragona per grevità al "tutorial" sulla spesa sexy che ha provocato la sospensione della Guaccero. "Se certe battute le facesse un uomo lo avrebbero già radiato", c'è chi nota, mentre altri sottolineano come se la battuta viene da sinistra, allora va tutto bene. E Selvaggia Lucarelli, su Twitter, riassume così lo sconcerto di molti: "Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel c***o. Io boh".

