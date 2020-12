DiMartedì, continui sgarbi a Bianca Berlinguer: "Ma perché vanno tutti da Floris?", clamoroso caso a Rai3

09 dicembre 2020 a

Sigfrido Ranucci, da pochi mesi vicedirettore di Rai3, ha fatto risentire e non poco Bianca Berlinguer. Il motivo è presto spiegato: il conduttore di Report è stato ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, ovvero la concorrenza di La7 che puntualmente vince su Cartabianca. Già in precedenza la Berlinguer si era lamentata con i vertici di rete per le ospitate nel programma di Floris di Monica Maggioni e Giovanna Botteri: che fine ha fatto il gioco di squadra? Rai3 è stata pure esaltata su La7, ma solo in riferimento a Report, il cui marchio era visibile persino sulla mascherina indossata da Ranucci, con Floris che si è speso in diversi elogi nei confronti delle inchieste svolte dalla sua trasmissione. A perderci però è stata la Berlinguer, che si è ritrovata addirittura un vice direttore di Rai3 dall’altro lato della barricata: tutto normale? Non proprio…

