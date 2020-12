L'aria che tira, Matteo Bassetti contro Ilaria Capua: "Previsioni? No, io so fare il medico"

09 dicembre 2020 a

a

a

“Non è una previsione da virologo, semplicemente è saper fare il medico”. Matteo Bassetti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa durante un collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira. La conduttrice di La7 si è avvalsa della presenza del direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova per parlare della terza ondata, che secondo Andrea Crisanti sarà inevitabile nonostante le dure restrizioni previste dal Dpcm firmato da Giuseppe Conte in vista delle festività di Natale e Capodanno, e che secondo Ilaria Capua "è naturale".

"Dov'è il buonsenso?". Bassetti fa godere Salvini in diretta: dpcm e Natale, la falla inquietante

Bassetti è sostanzialmente d’accordo, anzi ha rivendicato il fatto di essere stato il primo a dire che ci sarà una terza ondata: “È evidente che avremo nuovi casi, ma fa parte di questo atteggiamento di convivenza con il virus. Finché non avremo almeno il 60-70% della popolazione vaccinata continueremo a vederlo”. Poi l’infettivologo ha chiarito ulteriormente alla Merlino cosa accadrà a breve: “Chi fa questo mestiere da almeno 20 anni sa bene che gennaio e febbraio sono i mesi in cui si vedono i mali di stagione, in particolare l’influenza che si incrocerà con il Covid”. Di conseguenza l’Italia farebbe bene a non farsi prendere dal panico ma ad essere preparata adeguatamente.

“Questi numeri sono veri?”. Bassetti, dall'Europa solo briciole: Conte, "già dimenticata la lezione" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.