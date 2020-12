Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la sorpresina in camera da letto: cosa le fanno trovare, a telecamere spente

09 dicembre 2020 a

L’uscita volontaria di Elisabetta Gregoraci dal Grande Fratello Vip ha lasciato un vuoto che difficilmente sarà colmatile all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex moglie di Flavio Briatore si è fatta conoscere e apprezzare sempre di più con il passare delle settimane, oltre ovviamente ad aver tenuto alta l’attenzione del gossip con il rapporto speciale instaurato con Pierpaolo Pretelli. Dopo la puntata di lunedì, che ha sancito l’uscita definitiva dalla casa della Gregoraci, quest’ultima ha ricevuto una sorpresa commovente già nella camera dell’hotel assegnatole dalla produzione: le sue amiche le hanno fatto trovare palloncini rosa e foto tratte dal GF Vip, ma soprattutto il figlio Nathan Falco ad aspettarla sul letto. È proprio per lui che la Gregoraci ha preferito lasciare il gioco, non volendo proseguire fino a febbraio: il suo staff ha avvisato i fan che Elisabetta sarà offline ancora per qualche giorno, per godersi la ritrovata normalità dopo settimane di sovraesposizione mediatica.

