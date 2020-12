Grande Fratello Vip, lo schiaffo di Alessia Marcuzzi a "pallosi e radical-chic: guardate il reality". E svela: "Ecco chi vince"

Francesco Fredella 09 dicembre 2020 a

a

a

Per Alessia Marcuzzi dovrebbe vincere il Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Senza “se” e senza “ma”. Lo storico volto Mediaset non perde nemmeno una puntata del reality di Canale 5 di Alfonso Signorini ed è sicura del successo di Zorzi. “Io sono pazza di questo GfVip. Soprattutto di Stefania Orlando, Maria teresa Ruta e Tommaso Zorzi. […] Voi siete pallosi che parlate solo di alta cultura e di cose da radical chic. Guardate che al GF Vip succede di tutto è bello quest’anno”, racconta la Marcuzzi. Ha le idee chiarissime sul futuro del reality. “Ci vorrei vedere io sul podio? Allora, posso dirti che non so chi potrebbe vincere. Anche se secondo me uno dei possibili vincitori è Tommaso. Sarei davvero contenta se vincesse - racconta -. Potrebbe anche vincere Maria Teresa che si è molto dedicata alle pulizie e ai balli all’interno della casa. – ha dichiarato a Superguida tv –. Per il resto lì dentro non so quanto ci sia di vero e quanto ci sia di recita. Io per esempio non ho finto mai perché non ho mai lavato un piatto”.

Adriana Volpe nel panico, le rapiscono il cagnolino in diretta. Il suo dramma, ripreso dalle telecamere

"La invito a cena da tempo, mi rimbalza sempre". Capito, Ilary Blasi? Signorini si sbottona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.