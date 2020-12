Grande Fratello Vip, "pensavo fosse un gioco": Stefania Orlando massacrata? La decisione estrema del marito

09 dicembre 2020 a

a

a

Da qualche giorno, nel mirino degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, ci è finita Stefania Orlando. Sembra essere lei, dopo l'addio di Elisabetta Gregoraci, il bersaglio prediletto dei concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella diretta di lunedì, il durissimo attacco subito da Patrizia De Blanck. Poi le critiche aspre di Dayane Mello e di Adua Del Vesco. Insomma, il classico gioco al massacro. Una situazione che però non piace, affatto, al marito della Orlando, il musicista Simone Gianlorenzi, che ha preso una decisione drastica: addio a tutti i social, almeno una lunga pausa. A rivelarlo è il diretto interessato, con un cinguettio su Twitter: "Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone...", ha tagliato cortissimo Gianlorenzi. Poche, ma pesanti parole. E ancora, successivamente ha replicato ad alcuni fan: "Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo". Dunque, stop con i social. E, in effetti, il trattamento che sta subendo Stefania Orlando in questi giorni deve far riflettere.

La Gregoraci fuori dal GF Vip da 24 ore? Pretelli e Giulia Salemi, l'approccio intimo nel locale lavanderia: beccati così

Elisabetta Gregoraci, il colpo di coda del GF Vip: cosa le fanno trovare in camera da letto, a telecamere spente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.