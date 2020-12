Barbara d'Urso anticipa Pier Silvio Berlusconi: “Nuova edizione, in primavera”. Clamoroso a Mediaset: che programma si riprende

10 dicembre 2020 a

Barbara d’Urso tornerà alla conduzione del Grande Fratello nella primavera del nuovo anno, nonostante la versione Vip condotta da Alfonso Signorini sia stata prolungata fino a febbraio. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata, che si è espressa in questi termini in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Sono tornata con orgoglio a condurre la versione classica del GF tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”. Al momento manca però la conferma ufficiale di Pier Silvio Berlusconi, che per ora ha annunciato solo il ritorno de L’Isola dei Famosi con il nuovo anno. Nel caso in cui Mediaset dovesse confermare quanto affermato dalla d’Urso, allora per lei si tratterebbe della sesta conduzione al Grande Fratello: ovviamente le prime tre sono quelle passate alla storia, quando il format era nuovo e i personaggi presenti in casa iconici.

