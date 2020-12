Verissimo, Elisabetta Gregoraci a valanga? Flavio Briatore e le bombe di fango, indiscrezioni clamorose dallo studio della Toffanin

11 dicembre 2020 a

Probabilmente, Silvia Toffanin vuole ritoccare al rialzo qualsiasi precedente record in termini di share. Si parla di Verissimo, della puntata che andrà in onda su Canele 5 domani, sabato 12 dicembre. Ospite d'onore, ecco Elisabetta Gregoraci, fresca di uscita (volontaria) dal Grande Fratello Vip. Chiacchieratissima, discussa, al centro di mille gossip e polemiche, bersagliata anche da voci maliziose (o vere e proprie bombe di fango) sul suo rapporto con Flavio Briatore, c'è da scommetterci, la Gregoraci coglierà l'occasione dell'ospitata a Verissimo per togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Insomma, intervista attesissima. E che potrebbe fare molto, molto rumore. Oltre alla Gregoraci, dalla Toffanin a partire dalle 16 sulla rete ammiraglia Mediaset, anche Francesco Oppini, altro fresco ex gieffino, in compagnia della madre, Alba Parietti. E ancora: Stash, Giulia Belmone, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorni.

