Amici, la confessione di Lorella Cuccarini: “La rivalità esiste". Dietro le quinte...

Maria De Filippi difficilmente sbaglia e di certo non lo ha fatto con Lorella Cuccarini, che ha aggiunto ulteriore pepe a questa nuova edizione di Amici. Scelta come professoressa di ballo all’interno della scuola di talenti di Canale 5, la Cuccarini si è finora distante per un approccio diverso rispetto a quello delle colleghe. In particolare con Alessandra Celentano ci sono già stati diversi scontri, anche piuttosto accesi ma sempre civili: che poi è esattamente quello che vogliono i telespettatori, che ci sguazzano in queste dinamiche. “Noi prof siamo al servizio dello show ed è chiaro che difenderemo le nostre posizioni - ha dichiarato Lorella a TelePiù - Alessandra ha la sua visione da ballerina classica. La rivalità, sana, c’è ed è giusto così in un programma meritocratico dove a emergere devono essere i talenti dei ragazzi”.

