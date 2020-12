Grande Fratello Vip, mima un conato di vomito e si scatena l'inferno: Tommaso Zorzi massacrato da Sonia Lorenzini

12 dicembre 2020 a

a

a

Volano stracci nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dove è appena entrata Sonia Lorenzini, che subito dopo la diretta del venerdì sera si è scagliata contro Tommaso Zorzi: "Non ricordi di aver fatto un gesto brutto contro una donna?", lo incalza la tronista. "Mi intossica!", ha ribattuto sprezzante lui. La Lorenzini si riferiva a una story pubblicata tempo fa da Zorzi su Instagram, in cui mimava un conato di vomito davanti alla tua foto. Gesto che Sonia non ha ovviamente scordato: "Che signore! Ti rode proprio che sono qua! Sei uno showman. Non girare la frittata. Non ricordi di aver fatto un gesto brutto contro una donna?". Zorzi, da par suo, dice di non ricordare e contrattacca: "Questa è venuta qua per dire che non ho rispetto delle donne". E ancora, riferendosi al gesto poco carino: "È una di quelle cose nazional-popolari che si fanno. Perché non mi accusava subito, otto mesi fa?". Domanda a cui la Lorenzini non risponde. E la battaglia è appena all'inizio...

"Se ne è andato in un modo terribile". Iva Zanicchi sconvolge il GfVip: una straziante testimonianza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.