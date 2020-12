Striscia la Notizia massacra Patty Pravo: "Non lo fare mai più", in tv conciata così

13 dicembre 2020 a

a

a

Che imbarazzo per Patty Pravo. Anche lei infatti è finita nel mirino di Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 12 dicembre. Il servizio? Il temutissimo "Moda caustica", dedicato ai peggiori look sfoggiati dai vip in televisione nel corso della settimana. Per Patty Pravo un terzo posto dietro a Irene Grandi e Camila Raznovich. A spiegare le ragioni della bocciatura per il look sfoggiato dalla cantante a Domenica In è la voce fuori campo di Enzo Iacchetti: "Mamma mia, questo vestito rosso di velluto con interno viola non le dona affatto. Speriamo non lo indossi mai più", taglia corto Enzino. Insomma, da Striscia la Notizia bocciatura a tutto tondo per la mitica Patty Pravo.

Striscia, Moda Caustica e Patty Pravo: il servizio

"Se vostra moglie ha fatto la brava...". Sì, proprio quello: disastro Giulia De Lellis, Striscia infierisce

"Viva la scuola!". Lucia "Azzolina" in bikini a Striscia, uno sconcertante video-messaggio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.