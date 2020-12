Striscia la Notizia, "chi sono Ficarra e Picone. Senza nulla togliere agli altri": Mediaset, perché queste parole sono una bomba

12 dicembre 2020 a

Un vero e proprio appello, quello di Maurizio Costanzo, che spera di rivedere presto dietro al bancone di Striscia la Notizia Ficarra e Picone, la storica coppia di conduttori che ha recentemente annunciato l'addio al tg satirico di Canale 5. L'appello viaggia sul settimanale Nuovo Tv, dove risponde a una lettrice dispiaciuta per l'abbandono dei due: "Spero anche io che, dopo una pausa sabbatica, tornino dietro il bancone", premette Costanzo. Già, l'addio è stato un fulmine a ciel sereno per tutti i fan di Ficarra e Picone. Il punto, secondo Costanzo, è che "senza nulla togliere ad altre coppie di Striscia la notizia, Ficarra e Picone sono una perla rara". Un vero e proprio endorsement, un elogio che magari riuscirà a far breccia nel cuore dei due. E magari, un giorno...

