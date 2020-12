Striscia la notizia, Lucia Azzolina in bikini. "Viva la scuola!", un video sconcertante

11 dicembre 2020 a

La "ministra Cazzolina" se ne inventa un'altra. A Striscia la notizia c'è sempre spazio per Angelica Massera, 35enne bella e brava imitatrice di Lucia Azzolina, che si immagina una ministra dell'Istruzione "stakanovista" e in bikini.





"Non ho fatto due università, io...". La "Azzolina"? A Striscia si seppellisce da sola: umiliata in pubblica piazza | Video

"Siccome non stacco mai, ho deciso di prolungare il calendario scolastico. Bisogna recuperare il programma, e quindi in classe fino a luglio!", esclama la (finta) Azzolina con entusiasmo immotivato, agitando le maracas e in tenuta decisamente balneare. "Tutti al mare, tutti al mare, a mostrar le ch***e chiare", canta la ministra, concludendo il siparietto con un "viva la scuola" che lascerà perplesso più d'uno studente (e genitore).



La "Cazzolina" e il ritorno a scuola, guarda il video integrale di Striscia la notizia

