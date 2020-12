Live non è la D'Urso, Alba Parietti si commuove davanti al figlio Francesco Oppini: "Sono stata ingombrante"

Francesco Fredella 14 dicembre 2020 a

a

a

Mamma e figlio. Un rapporto spesso conflittuale, ma con il lieto fine. Alba Parietti scrive una lettera emozionante a suo figlio Francesco Opppini (nato dal matrimonio con Franco Oppini quando Alba aveva 20 anni). "Sono stata una madre ingombrante, ma credo di aver fatto, anche con molti errori quelli che una madre deve fare, proteggere il proprio figlio", dice Alba a Francesco al Live Non è la D'Urso. Messa da parte la timidezza, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip abbraccia sua madre e balla sulle note di una canzone bellissima di Barbarossa. "La cosa che mi piace più di te - dice Alba - è che so di essere la persona di cui tu ti fidi di più nonostante le mie ansie e le mie ossessioni". Francesco e sua madre ballano al centro dello studio. A casa e sui social volano like e hashtag, lui ad un certo punto le sussurra nell’orecchio: "Non sono il tuo fidanzato, ma sono tuo figlio e ti amo lo stesso". Una scena indimenticabile. Papà Oppini, invece, non perde la sua verve. E, seduto sul divano al centro dello studio dice: "Faccio il moccolo". Così strappa un sorriso a tutti.

"Mi hanno raccolto da terra, non sapevo più nulla": Francesco Oppini, il dramma terrificante raccontato a Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.