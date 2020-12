Otto e Mezzo, lo speciale per celebrare Biden e dirci che Trump è fuori di testa: l'ultima "prodezza" di Lilli Gruber

14 dicembre 2020 a

a

a

Lilli Gruber prende la palla al balzo. La conduttrice di La7 dedica uno speciale di Otto e Mezzo a Barack Obama. L'appuntamento, in onda questa sera, lunedì 14 dicembre alle 21.15, arriva nel giorno in cui i grandi elettori formalizzano l’elezione di Joe Biden a nuovo Presidente Usa. In studio per parlare de “La sinistra dopo Obama“ (questo il titolo dello Speciale) l’editore del quotidiano Domani Carlo De Benedetti, Beppe Severgnini del Corriere della Sera, l’inviata dagli Stati Uniti per SkyTG24 Giovanna Pancheri e il fisico Alessandro Vespignani, direttore del dipartimento di scienze della Northeastern University di Boston.

Un Gianni Letta per farlo fuori: Lilli Gruber-Orlando, un "piano diabolico" contro premier Conte

Durante la puntata Obama sarà omaggiato attraverso l’intervista di CBS News. Una sorta di monologo nel quale l'ex presidente americano parlerà della sua nuova autobiografia e di Donald Trump, restio a concedere la vittoria al candidato democratico. Non solo, perché la Gruber manderà in onda anche il controverso documentario di Dan Partland che raccoglie le testimonianze di psichiatri, psicologi ed ex collaboratori del tycoon, che lo accusano di essere inadatto a ricoprire la carica di presidente degli Stati Uniti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.