Storie Italiane, il dramma di Valerio Scanu: padre ricoverato per Covid, il cantante in lacrime

Suo papà sta lottando come leone. Valerio Scanu ne parla per la prima volta a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1. Ora è ricoverato in ospedale per coronavirus. “E’ andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone era positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre”, dice Valerio. “Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l’ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno trasferito in ospedale”, racconta Scanu. Che è distrutto dal dolore. “Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue condizioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro”, dice nell’intervista con Eleonora Daniele. “Una dottoressa mi ha raccontato che prima di portarlo in terapia intensiva parlava, parlava. Lui è molto altruista. Ha 64 anni”: Valerio si commuove. A Storie Italiane continua quella catena di solidarietà.

