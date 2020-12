Che Tempo Che Fa, battibecco tra Vincenzo De Luca e Fabio Fazio: "Giusto 3 o 4 ministri", "È la sua opinione"

14 dicembre 2020 a

a

a

Un botta e risposta tra Fabio Fazio e Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 13 dicembre, non le ha mandate a dire al governo: "Il Presidente del Consiglio ha detto che ha i migliori ministri del mondo, con un atto di fine umorismo, io credo che abbiamo 3 o 4 ministri di grande valore. Il resto francamente mi pare arte povera", ha esordito il governatore della Campania alterando il conduttore di Rai 3. "Questa - ha tuonato Fazio - è la sua opinione, l'arte povera intanto è assolutamente encomiabile ed è preziosissima, ha un valore inestimabile, quindi la vedrei come un complimento".

"Non ci fate più vedere quelle foto". Gli italiani obbediscono al governo e Arcuri li bastona

"Nei musei sì, nel governo un po' meno", non si è fatta attendere la risposta del presidente di Regione del Pd. "Ma per andare nei musei devono essere parte viva dell'esistenza di ciascuno prima - ha proseguito Fazio quasi provocatoriamente - tra l'altro arte povera è lei perché l'hanno messa nel presepe di San Gregorio Armeno, quindi anche lei è arte povera presidente, ci pensi". Ma niente, De Luca ha voluto avere l'ultima parola: "Il primo evento sull'arte povera è avvenuto ad Amalfi negli anni '60, quindi siamo stati i valorizzatori anche dell'arte povera ma, ripeto, sul piano artistico vanno bene, sul piano del governo delle opere pubbliche no".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.