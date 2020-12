Amici, Maria De Filippi su Lorella Cuccarini "sovranista": "Deve rimanere fuori dal programma"

15 dicembre 2020 a

Amici 2020 è già un successo. Maria De Filippi, intervistata, spiega il motivo per cui quest'anno ha scelto lei, Lorella Cuccarini. La conduttrice di Canale 5 ha spiegato di considerarla "una collega", oltre a una professoressa di danza che sta affrontando molto seriamente il suo ruolo. La De Filippi, interpellata dal Corriere, sembra non dare grande peso alle polemiche che hanno travolto la Cuccarini, giudicata più volte da alcuni come "sovranista". "Io penso - mette fine il voto di Mediaset una volta per tutte - che quelle prese di posizione siano state frutto di ingenuità che hanno dato luogo a equivoci. Per me quello che è successo deve rimanere fuori dal programma. L’ho sentita realmente interessata al progetto, è appassionata ma severa e rigorosa con i ragazzi: non premia mai chi non lavora come si deve".

Poi la conduttrice preferisce tornare sul suo programma. E, in particolare, sui suoi continui risultati: "Il dato Auditel del giorno dopo è il risultato del mio lavoro, non del lavoro altrui. Sono in grado, dopo 20 anni di televisione, di valutare indipendentemente dal fatto che abbia vinto o perso come ho lavorato. A volte si perde anche facendo un bel lavoro, a volte si vince anche non facendolo e a volte la vittoria coincide con il buon lavoro. Dopo 20 anni di tv sono in grado di valutare i competitor della serata, se il target di pubblico è lo stesso e si dividerà; se il pubblico è diverso e non si dividerà e a seconda di questo cambia la valutazione del risultato".

