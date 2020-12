La vita in diretta, Rita Dalla Chiesa sbotta: "Vogliamo vivere, non riesco più ad accettarlo". Fucilata al governo

15 dicembre 2020 a

C'è chi dice no. Anche alle regole del governo al tempo del coronavirus, alla pioggia di divieti e restrizioni. Tra questi, ecco Rita Dalla Chiesa, che era ospite a La Vita in Diretta su Rai 1 nella puntata di martedì 15 dicembre, condotta come sempre da Alberto Matano. Quest'ultimo si è soffermato sulle immagini degli assembramenti degli ultimi giorni, puntando il dito e stigmatizzando certi comportamenti. Ed è qui che è piovuto lo sfogo della Dalla Chiesa, che non reputa necessarie altre strette, spiegando che ognuno dovrebbe comportarsi adeguatamente in base al proprio senso civico: "Non riesco ad accettarlo che venga imposto quello che devo o non devo fare", ha sbottato la Dalla Chiesa. E ancora: "Se noi ci atteniamo alle regole riusciremo non solo a salvare noi stessi ma anche a salvare gli altri. Io penso che manca questa consapevolezza", ha rimarcato. Insomma, sarebbe meglio far leva sulla coscienza delle persone piuttosto che insistere con divieti. "La gente ha voglia di socializzare e riprendere a vivere", ha concluso Rita Dalla Chiesa.

