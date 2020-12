Striscia la Notizia, "volete perdervi queste Veline?": Shaila e Mikaela, foto pazzesca a pochi minuti dal via

15 dicembre 2020 a

Un lancio di puntata irresistibile, quello proposto da Striscia la Notizia sui social a pochi minuti dal via. La redazione del tg satirico di Canale 5 rinnova l'appuntamento con il pubblico "sfruttando" le due meravigliose veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Lo fa su Twitter, rilanciando una foto mozzafiato delle due: costume fantasia e tacchi a spillo, eccole, irresistibili, nello studio di Striscia, dove conducono Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. "Un'esplosione di colore, energia e sensualità. Vorrete mica perdervi le nostre veline nella puntata di stasera?", chiedono maliziosi dalla redazione di Striscia la Notizia. E, c'è da scommetterci, spinti da queste foto in molti non vorranno perdersi l'appuntamento...

