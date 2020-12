Bruno Vespa a L'Aria che Tira sul vaccino: "Gli operatori sanitari che lo rifiutano? Non entrino in ospedale"

16 dicembre 2020 a

"Gli operatori sanitari non vogliono vaccinarsi? Basta non farli più entrare in ospedale, non c'è nessun problema“. Bruno Vespa, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che Tira su La7, ci va giù pesante. Durante la trasmissione, infatti, l'infettivologo Matteo Bassetti, ha ricordato che ad oggi "è disposto a farsi il vaccino antinfluenzale un operatore sanitario su 4 o 5". E che "forse arriveremo al 50% col vaccino anti-Covid". L'esperto, infatti, ha raccomandato di fare una legge sull'obbligatorietà ora, non a gennaio". Vespa, allora, rivolgendosi direttamente a Bassetti, ha detto: "Una sua collega aveva molte riserve sui vaccini, ha detto che se lo sarebbe fatto dopo un anno. Allora io le ho detto che avrebbe dovuto mettersi in aspettativa per un anno. E lei ha fatto marcia indietro. Basta non farli più entrare in ospedale". Immediato l'appoggio della conduttrice: "Io la penso come Bruno".

