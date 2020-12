Grande Fratello Vip, le confessioni di Guenda Goria: "Mille volte grazie a Signorini. Perché Sonia non mi piace"

Giulia Sorrentino 16 dicembre 2020 a

Guenda Goria, la vincitrice morale del Grande Fratello Vip, cosa dici oggi di e ad Alfonso Signorini?

"Ti dico che il giorno che l’ho sentito mi sono svegliata sentendo i preludi di Chopin e quando ho fatto la videochiamata con lui aveva davanti esattamente quei preludi, e ne abbiamo cominciato a parlare. Devo dirgli tante volte grazie, lo adoro, e mi ha definito la vincitrice morale di questo GF e sono importantissime le parole che ha speso per me. Lui ha letto la mia diversità e mi ha fatto sentire compresa nel mio modo di essere ed è così che ho deciso di partecipare. Lui è un uomo di grande cultura e questo l’ho apprezzato. Spazia dal gossip a temi culturali importantissimi. Il nostro incontro è stato subito di sintonia".

Secondo te chi può vincere?

"Potrebbe vincere Tommaso e lo spero. Ma la nomination a Stefania Orlando lo penalizzerà, anche se sono certa che riusciranno a ristabilire l’equilibrio e l’armonia che avevamo creato insieme nella stanza blu. Però dentro la casa sono stanchi, ho visto anche un crollo di mamma che è stata destabilizzata (come gli altri) dai nuovi entrati che l’hanno emarginata e questa cosa mi dispiace moltissimo, perché mamma è un po’ l’anima della casa e si prodiga per tutti".

Dei nuovi chi è che non ti piace? Il confessionale di Libero non perdona!

"Non mi piace Sonia Lorenzini. Il litigio per una presa in giro per una storia di Instagram? È solo una storia di ego. Non boccio la persona ma boccio le argomentazioni e l’entrare a gamba testa portando un argomento che non è una questione sostanziale. E manca molto in quanto ad autoironia.

Tommaso ne ha molta di autoironia invece e oltre a lui nel mio cuore ci sono Stefania e mamma".

Dei tuoi compagni che sono usciti chi è che porti nel cuore?

"Beh, sicuramente Miriam Catania, grande anima artistica, Francesca con la K, Francesco Oppini e ho riscoperto Matilde Brandi".

Non mi è piaciuta molto la tua difesa a Dayane.

"L’ho difesa perché l’ho vista sola in quel momento e credo che avesse bisogno di solidarietà ma è molto distante da me".

E con Barbara d’Urso come ti trovi?

"Voglio parlarti benissimo di lei, perché ho sempre avuto problemi nell’esprimermi, ma lei ha un’attenzione nei confronti di me e della mia famiglia meravigliosa. È stata anche colei grazie alla quale ho rincontrato Telemaco, è stata lei che ha letto affetto nei miei occhi. Devo dire grazie anche a lei se ora sono qui con Telemaco. La sto conoscendo e la trovo una grandissima professionista".

L’hai nominato: Telemaco... io ho come l’impressione che il legame ora sia più che forte, e da quello che so non penso di sbagliarmi.

"Con Telemaco la situazione è molto particolare ma sicuramente è diversa da quando siamo usciti dalla casa. C’è un legame molto forte ma vedremo".

