Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti contro la sottosegretaria Zampa: “Lei li chiama dettagli, ma intanto stanno chiusi in una stanza a litigare”

Alessandro Sallusti è intervenuto a Otto e Mezzo per commentare le dichiarazioni rese dalla sottosegretaria Sandra Zampa a Lilli Gruber sulle misure che il governo sta ancora valutando per l’intero periodo di festività. “Ho scritto che questo è un governo di maleducati che non ha rispetto dei cittadini perché siamo a sette giorni dalla vigilia di Natale e ufficialmente non sappiamo ancora nulla”, ha esordito il direttore de Il Giornale, che poi ha aggiunto: “Questa è maleducazione nei confronti delle famiglie ma soprattutto delle imprese, tutti avrebbero il diritto di sapere per tempo come organizzarsi. Anche oggi il governo è stato chiuso dentro una stanza tutto il giorno perché sta litigano sui ‘dettagli’, come li ha chiamati la sottosegretaria Zampa. Questi dettagli sono fondamentali per le persone e per le attività commerciali e industriali. È irresponsabile - ha concluso Sallusti - arrivare così sotto alle feste a una decisione, qualunque essa sia”.

