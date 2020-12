Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini massacra Afonso Signorini: "Quante balle. Una pecora...", volano parole grosse

Francesco Fredella 17 dicembre 2020 a

Ginevra Lamborghini fuori dal Grande Fratello Vip. Per lei il reality di Canale 5 non inizia. Scoppia un vero caso. La sorella di Elettra Lamborghini, secondo Alfonso Signorini, aveva avanzato pretese impossibili: una clausola in cui avrebbe chiesto di non parlare della sua famiglia. Il conduttore fa chiarezza e svela tutto: “Io non sono il tipo morboso che sta lì a voler sapere. Sapendo che tra lei e Elettra non corre buon sangue, è chiaro che le avrei chiesto il perché, perché non è che ho le fette di salame sugli occhi. Ma una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra. Però sono scelte sue. Io su quelle cose non ci entro. Comunque abbiamo trovato dei validissimi rinforzi”. Ma queste parole non convincono Ginevra, che sui social torna a parlare attaccando Signorini. “Balle su di me, che gran fantasia! Ma se dovete dirle ditele bene, vi devo spiegare io come si dicono le balle a voi che siete così bravi? Non credo. Un leone non si cura dell’opinione di una pecora", dice su Instagram. Silenzio da parte del conduttore e direttore di Chi. Che sorvola.

