PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli contro Flavio Briatore: "Portavoce di riti spregiudicati"

A PiazzaPulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli, si parla di seconda ondata da coronavirus. Perché siamo finiti ai numeri di oggi è la domanda che si pone il programma nella puntata del 17 dicembre. Presto detto. A intervenire in merito ci pensa Selvaggia Lucarelli che punta subito il dito contro il divertimento estivo e i locali aperti. La giornalista rimane sul vago fino a quando il conduttore non fa la domanda: "E di Flavio Briatore cosa pensa?".

L'imprenditore è finito al centro della polemica per aver chiesto di aprire i locali ad agosto, il suo Billionaire compreso. Salvo poi essere costretto a chiudere dopo l'aumento dei contagi. "Briatore è stato il portavoce di riti spregiudicati", commenta la Lucarelli per poi aggiungere che l'ex di Elisabetta Gregoraci ha parlato come i menefreghisti del Covid-19.

