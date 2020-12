PiazzaPulita, Corrado Formigli e la frecciatina a Zangrillo? Prrima la frase dello "scandalo", poi il servizio sui negazionisti

17 dicembre 2020 a

Si parla di seconda ondata a PiazzaPulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli. In studio anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha esordito spiegando che i numeri odierni del coronavirus sono legati al divertimento estivo. Fin qui nulla di strano se non fosse che il conduttore, nel lanciare il servizio su negazionisti di varia natura, ha mandato in onda l'uscita di Alberto Zangrillo. La stessa che ha scatenato la polemica. "Il 31 maggio - ha detto Formigli - Zangrillo ha dichiarato che il virus clinicamente non esisteva più. E su questa scia di illusione la gente ha agito". Un modo come un altro per puntare il dito contro il primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano.

