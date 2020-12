Striscia la Notizia, il video della figlia del pescatore liberato: ennesimo disastro per governo e Di Maio

18 dicembre 2020 a

Ieri, giovedì 17 dicembre, è terminata l'odissea dei pescatori italiani rapiti in Libia: finalmente liberi. Dunque il viaggio-show di Giuseppe Conte a Bengasi, insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Insomma, un premier in difficoltà ha voluto mettere il cappello su una vicenda in verità per lui imbarazzante: i nostri connazionali infatti sono rimasti in Libia per oltre 100 giorni e per la liberazione il governo ha trattato col generale Haftar, a capo di un governo che non è riconosciuto da nessuno al mondo. E in controluce, l'inefficienza del governo, emerge anche da un messaggio trasmesso a Striscia la Notizia da una delle figlie dei pescatori che erano stati rapiti. Messaggio trasmesso nella puntata in onda su Canale 5 di ieri sera e in cui la ragazza afferma: "Ringrazio Striscia", e di certo non Di Maio. Già, perché il tg satirico ha seguito da vicino e con costanza la vicenda dei 18 pescatori. A differenza di altri...

Striscia, il messaggio della figlia del pescatore: il video

