Striscia la Notizia, "veline irresistibili": capito Shaila e Mikaela? Scatti "fantasiosi" prima della messa in onda

19 dicembre 2020 a

a

a

Passano gli anni ma le veline conservano sempre il loro irresistibile fascino all’interno di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci la cui conduzione è stata nuovamente affidata allo storico duo composto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti che sono andati a sostituire Ficarra e Picone. Ovviamente Striscia non perde occasione per rilanciare le sue splendide veline sui social, in attesa della nuova puntata in access prime time del tg satirico: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono ormai conosciutissime per la loro bellezza mozzafiato, che esibiscono in alcuni scatti “fantasiosi” prima della media in onda della trasmissione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.