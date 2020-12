Amici, "mi chiamo Pippa e quello so fare". Arisa fa calare il gelo in studio

20 dicembre 2020 a

Momenti di tensione ad Amici tra Arisa e Rudy Zerbi. I due insegnanti si stanno punzecchiando parecchio e anche sabato non è mancato un attrito tra i due. Canta Raffaele, allievo proprio della cantante abruzzese ultima arrivata nella classe di Maria De Filippi e il veterano Zerbi non va giù per il sottile: "Quando canti alcune cose sembri Mango, in altre Mahmood e Marco Mengoni ma chi sei davvero?". Di fronte all'accusa di mancanza di personalità, Arisa la prende sul personale e si spende in una lunga e dettagliata difesa del ragazzo.,





"L'imbecille che non lo fece". Arisa "cacciata" da Amici? La bomba di Maria De Filippi

A quel punto il professor Zerbi la infilza: "Ora fai il solito pippone!". Risposta pepata a tempo di record: "Mi chiamo Pippa, quello so fare". Momento di imbarazzo, poi Arisa (al secolo Rosalba Pippa) spiega riguardo al talento di Raffaele rivolgendosi a Ruby: "Il fatto che non ti arrivi questa cosa penso sia un problema tuo e credo che questo ragazzo sia sempre se stesso, non lascia mai una nota al caso. Non ci servi tu per aiutarlo a crescere".

