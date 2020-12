Grande Fratello Vip, “perché la Gregoraci è gelosa?”: il gesto che manda in confusione Pierpaolo Pretelli

20 dicembre 2020 a

“Mi ha confuso, anche con la gelosia verso Giulia Salemi”. Pierpaolo Pretelli non riesce a smettere di pensare a Elisabetta Gregoraci, sostenendo che lei non sia stata del tutto chiara con lui rispetto alla relazione che hanno avuto al Grande Fratello Vip e soprattutto a quella che eventualmente potrebbero avere una volta fuori dalla casa di Cinecittà. Nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ultimamente c’è stato un avvicinamento tra Pretelli e la Salemi: sintonia evidente che potrebbe evolversi in qualcosa di più, anche se entrambi sono frenati dalla Gregoraci che non ha ben specificato se con Pierpaolo ci può essere solo un’amicizia o qualcosa di più. “Da quando è uscita ho avuto un momento di riflessione mio. Forse se me lo avesse detto chiaramente prima sarebbe stato meglio”, ha sostenuto Pretelli.

