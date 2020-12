The Voice Senior, Jasmine Carrisi accanto a papà Al Bano vestita così: terremoto provocante

21 dicembre 2020 a

a

a

Abito rosa, tacchi a spillo. E Jasmine Carrisi stupisce il pubblico per la finalissima di The Voice Senior, il talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Il suo look è curato in ogni dettaglio ed è una bomba sexy (con un fisico mozzafiato).

"Perché non lo voglio fare". Jasmine Carrisi, la confessione (e il ruolo di papà Al Bano)

The Voice inizia con l’esibizione dei Carrisi che cantano Nel blu dipinto di blu con i due concorrenti. Tony Reale, un arzillo signore di 84 anni, canta muovendo le mani come un giovincello. E se ne accorge Gigi D’Alessio, che gli dice: "Ti ha trasformato Jasmine". Tony dice che è vero e Jasmine tuona: "Ho inventato la trap senior".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.