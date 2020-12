Grande Fratello Vip, "questa sera il fidanzato di Malgioglio...": prego? La voce che terremota Canale 5

Francesco Fredella 21 dicembre 2020 a

a

a

Il fidanzato di Cristiano Malgioglio è a Milano (da almeno 15 giorni). Si tratta del turco, 36 anni, un bel manzo che fa impazzire tutti. Malgy lo tiene stretto e non vuole che si sappia il suo nome. Siamo certi della sua esistenza, come dimostra un video che proprio Libero, qualche giorno fa, ha pubblicato: la scorsa estate a cena con Malgy abbiamo letto tutte le chat con il turco (oltre ad aver visto le sue foto). Adesso, i ben informati che vivono a Milano - e conoscono bene Cristiano - ci dicono: “Si trova a Milano. E’ in isolamento per precauzione. Ha fatto il tampone ed è negativo. Nei prossimi giorni vedrà Malgy”. Una vera bomba per i fan del cantante, che stasera - lunedì 21 dicembre - al Grande Fratello Vip sfodererà un numero da capogiro. Infatti, lui resta la vera star di questo reality: si è messo a nudo senza alcun tipo di problema. Ma stasera - secondo le nostre indiscrezioni - da Alfonso Signorini su Canale 5 ci sarà da divertirsi. Malgy stupirà tutti. Fiato sospeso fino alla diretta che inizierà intorno alle 22 su Canale5. “Stupirà tutti al Grande Fratello Vip”, dice una fonte segreta prima della super puntata prima di Natale.

Corna, "perché avrei dovuto farlo": Maria Teresa Ruta azzera Amedeo Goria, parole pesantissime

"Un altro bacio con te". Signorini e Malgioglio, colpo di scena piccante al GF Vip: imbarazzo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.