Arriva su Nick Jr il primo episodio di Baby Shark: tutti gli orari e i giorni per seguire la serie

21 dicembre 2020 a

a

a

Arriva su Nick Jr (canale 603 di Sky) il primo episodio della serie animata “Baby Shark’s Big Show!”. Il debutto è previsto domani, 22 dicembre, alle 20 con l’episodio inedito intitolato: “Il desiderio di Nuotale”. Approda così su NickJr quello che è un vero fenomeno tra i bambini di tutto il mondo. Baby Shark, il famoso squaletto che su youtube ha battuto ogni record, diventerà una serie animata prescolare, adatta ad un pubblico che ama cantare il tormentone conosciuto da molte famiglie con bambini sotto i sei anni. “Baby Shark’s Big Show!”, inoltre, stimola la curiosità dei bambini, sviluppandone le capacità logico-deduttive con un linguaggio semplice e moderno.

I Kids' Choice Awards 2020 in tv solo Nickeleodon e su Nick Jr +1 la maratona Paw Patrol

In attesa del debutto di Baby Shark, già dal 7 dicembre si può giocare e vincere sul sito del canale dei premi come una pratica valigetta con tanti Clemmy da portare sempre con sè, per costruire e giocare in compagnia dei personaggi Baby Shark! La valigetta contiene 20 morbidi mattoncini singoli e doppi, 2 personaggi Baby Shark per creare tante ambientazioni e inventare nuove storie. Un gioco perfetto per sviluppare la manualità e l'immaginazione. L’episodio speciale, “Il desiderio di Nuotale” verrà replicato: la vigilia di Natale alle ore 16 e due volte il giorno di Natale, la mattina alle ore 9:20 e la sera alle 20. Inoltre durante queste feste Nick Jr propone, tutti i giorni alle 15:4o, un’ora di programmazione speciale con le avventure natalizie dei personaggi più amati come: Paw Patrol, Blaze, 44 Gatti, Blues’ Clues and you e tanti altri. Il 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20, debutterà Deer Squad, la nuovissima serie prescolare che ha come protagonisti quattro “cerbiatti in azione” che con i loro mitici poteri, proteggeranno la città e la foresta che la circonda. Una serie improntata sull’ecologia e sull’ambiente. Su Nickelodeon – canale 605 Sky – dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 15.30, debuttano i nuovi episodi della serie animata Lui è Pony che chiudono la prima stagione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.