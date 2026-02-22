Domenica In, Carlo Conti: "Una specie di tisana": l'indiscrezione sulla Pausini

"Laura è emozionata ma dice che la tranquillizzo. Sono una specie di tisana”: Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della prossima edizione di Sanremo, lo ha detto in collegamento con Mara Venier a Domenica In su Rai 1, riferendosi alla sua co-conduttrice per tutte e cinque le serate della kermesse, la Pausini. “Lo scorso anno la filosofia era quella dello stare insieme, quest’anno è la festa. Una festa fatta di tanti mondi”, ha aggiunto Conti.

Il conduttore, in ogni caso, ha detto di non essere spaventato dalle polemiche e ha sottolineato che ce ne sono già state tante e che Sanremo non sarebbe lo stesso senza qualche agitazione in più. L’importante è fare un bello spettacolo. Poi, quando gli è stato chiesto chi canterà per primo nella puntata inaugurale del Festival, Conti ha risposto in maniera criptica, dicendo che è giusto iniziare il nuovo Festival pensando a quello dell’anno scorso. Subito, quindi, la mente è andata a Olly, vincitore dello scorso anno. Potrebbe essere lui il primo artista ad aprire la kermesse? Chissà. Nessuna conferma da parte del conduttore, che si è limitato a sorridere. La kermesse andrà in onda su Rai 1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio.