Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Domenica In, Carlo Conti: "Una specie di tisana": l'indiscrezione sulla Pausini

di
Libero logo
domenica 22 febbraio 2026
Domenica In, Carlo Conti: "Una specie di tisana": l'indiscrezione sulla Pausini

1' di lettura

"Laura è emozionata ma dice che la tranquillizzo. Sono una specie di tisana”: Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della prossima edizione di Sanremo, lo ha detto in collegamento con Mara Venier a Domenica In su Rai 1, riferendosi alla sua co-conduttrice per tutte e cinque le serate della kermesse, la Pausini. “Lo scorso anno la filosofia era quella dello stare insieme, quest’anno è la festa. Una festa fatta di tanti mondi”, ha aggiunto Conti. 

Il conduttore, in ogni caso, ha detto di non essere spaventato dalle polemiche e ha sottolineato che ce ne sono già state tante e che Sanremo non sarebbe lo stesso senza qualche agitazione in più. L’importante è fare un bello spettacolo. Poi, quando gli è stato chiesto chi canterà per primo nella puntata inaugurale del Festival, Conti ha risposto in maniera criptica, dicendo che è giusto iniziare il nuovo Festival pensando a quello dell’anno scorso. Subito, quindi, la mente è andata a Olly, vincitore dello scorso anno. Potrebbe essere lui il primo artista ad aprire la kermesse? Chissà. Nessuna conferma da parte del conduttore, che si è limitato a sorridere. La kermesse andrà in onda su Rai 1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio. 

Domenica In, la mamma di Achille Barosi: "Non volevo che andasse al Le Constellation"

“La prima volta che siamo andati a Crans-Montana aveva sei mesi, siamo andati sempre lì. Grazie ai miei suo...
tag
sanremo 2026
carlo conti
mara venier
laura pausini

Domenica In, lo strazio di Mara Venier per Domenico: come inizia la puntata

Colpo di scena al Tg1 Sanremo 2026, Conti spiazza la Cardinaletti: "Conduci con me?"

Colpo di scena Sanremo 2026, Morgan: "Non vado sul palco con Chiello", primo terremoto

ti potrebbero interessare

Domenica In, la mamma di Achille Barosi: "Non volevo che andasse al Le Constellation"

Domenica In, la mamma di Achille Barosi: "Non volevo che andasse al Le Constellation"

Domenica In, lo strazio di Mara Venier per Domenico: come inizia la puntata

Domenica In, lo strazio di Mara Venier per Domenico: come inizia la puntata

C'è posta per te, Roberto mette le corna a Valentina? Umiliato in studio

C'è posta per te, Roberto mette le corna a Valentina? Umiliato in studio

C'è posta per te, Annarita ricattata in studio dai figli: uno choc

C'è posta per te, Annarita ricattata in studio dai figli: uno choc