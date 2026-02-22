Verissimo, Andreas Muller: "Ho perso la testa"

"Grazie a loro ho imparato a gestire i miei lati bui": il ballerino Andreas Muller, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale5, ha parlato così della moglie Veronica Peparini e delle piccole gemelle Ginevra e Penelope. "Ho talmente tanto che tutto il resto può essere solo un plus in quello che già ho. Mi rendo conto che il tempo oggi lo misuro con le mie figlie. Quando ci sto, spengo il telefono, spengo tutto", ha raccontato. Dopodiché si è definito un papà "possessivo, ho perso la testa". Sul futuro professionale, invece, ha ammesso: "Mi manca molto ballare. Se ci sarà un’occasione per cui sento le farfalle nello stomaco, sarò il primo a rimettersi in gioco".

Parlando di suo fratello maggiore Daniel, invece, ha raccontato che durante l'infanzia ha affrontato una rara forma di meningite. "Lui veniva bullizzato a scuola perché era diverso e per me è stato un trauma", ha raccontato. E ancora: "Ero in quella fase in cui ti crei il gruppo di amici, cerchi di fare le cose fighe che fanno tutti, no? E mio fratello secondo me non era figo. In quel momento era diverso. Quindi io in primis l’ho ignorato". Infine, ha rivelato: "Non mi pento in realtà, perché tutto quello mi ha portato a creare il rapporto che ho oggi con lui. È il mio punto di riferimento, gli devo tutto. È grazie a lui che mi sono iscritto ad Amici e ho la vita e la famiglia che ho".