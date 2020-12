Gerry Scotti, un terremoto televisivo. Mediaset? Non proprio: "L'ipotesi prende piede", il suo futuro (svelato)

21 dicembre 2020 a

La voce è di quelle pazzesche. Un terremoto televisivo. Un'ipotesi rilanciata da Dagospia e relativa al prossimo Sanremo 2021: chi ci sarà al fianco di Amadeus e Fiorello dal 2 al 6 marzo? E tra i vari nomi, ecco spuntarne uno davvero impensabile: quello di Gerry Scotti, il totem di Mediaset e Canale 5. "Sembra prendere quota l'ipotesi di uno sbarco in Riviera di Gerry Scotti. Una presenza prevista già la scorsa edizione ma saltata per impegni lavorativi", fa sapere Dagospia. Recentemente, Gerry Scotti aveva svelato in un'intervista al fattoquotidiano.it: "Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto". Nel 2021 sarà la volta buona?

