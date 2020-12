Affari tuoi, Carlo Conti cambia tutto: "Viva gli sposi, coppie gay e meno montepremi"

22 dicembre 2020 a

È in arrivo un’edizione tutta nuova dello storico gioco dei pacchi di Rai 1: si chiamerà Affari tuoi (Viva gli sposi!), sarà condotto da Carlo Conti e andrà in onda dal 26 dicembre con 7 puntate. “Bisognava trovare una motivazione forte per tornare il sabato sera - ha spiegato il conduttore -. Il gioco, trasformato in varietà, durerà due ore, dalle 20 e 30 alle 22 e 30”. Qual è la novità? Come è possibile intuire dal nuovo nome della trasmissione, protagonista di ogni puntata sarà una coppia in procinto di sposarsi, che avrà così l'opportunità di ottenere un importante contributo alla costruzione della loro famiglia. Il montepremi, però, passa da un milione a 300mila euro e non ci saranno più le Regioni. Ogni "pacchista" rappresenterà una figura presente nei matrimoni: i pacchi saranno venti e saranno assegnati a dieci personaggi famosi, che regaleranno sia ai promessi sposi che ai telespettatori dei momenti di spettacolo. Due le presenze fisse: Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Il meccanismo di gioco resta sempre lo stesso. Un’unica novità: il Pacco Feeling, un’opzione che servirà a testare l'affinità di coppia e consentirà ai concorrenti di aggiudicarsi 10mila euro da sommare al montepremi finale.

