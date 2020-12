Amici, Arisa e la nuova rissa con Rudy Zerbi: "Le tue unghiette...", deve intervenire Maria De Filippi

22 dicembre 2020 a

Arisa è stata attaccata su più fronti ad Amici e Maria De Filippi è intervenuta in sua difesa. Durante la penultima puntata del daytime, la cantante genovese ha dato 9 a una sua allieva, Kika, per l’esibizione fatta e le ha confermato anche la maglia. Ed è qui che è iniziato l’attacco congiunto da parte degli altri due professori di canto della scuola, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due hanno continuato a ripetere quanto Arisa sia buona con i suoi allievi, mettendo in dubbio la professionalità dei voti. La padrona di casa allora è stata costretta a intervenire: “Arisa è attaccata da due fronti” e la cantante è scoppiata: “Non so più che fare! Io il voto lo do per tante cose”. Rudy Zerbi però non si è fermato e ha continuato a punzecchiare la collega, dicendole che anche lui vorrebbe essere un suo alunno. Poi ha aggiunto che la più matura è proprio l’allieva, Kika. A quel punto Arisa si è arrabbiata: “Volevo dire a Rudy che io non ho mai pensato di essere una donna matura. Quindi questa lucidata alle sue unghiette non è un problema”. Poi è stata la volta della Pettinelli, che rivolgendosi ad Arisa ha detto: “Non c’è mai stato un prof tanto incoraggiante come te in vent’anni di Amici! Siamo qui per dare ai ragazzi il giusto peso. I voti non sono numeri presi a caso”.

