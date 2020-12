Amici, scintille tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: "Scelta mortificante"

22 dicembre 2020 a

Ancora scintille tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Le due professoresse di ballo della scuola di Amici non vanno molto d’accordo e lo hanno dimostrato anche oggi, durante la penultima puntata del daytime. Al centro della discussione tra le due c'è la ballerina Rosa Di Grazia, allieva della Cuccarini, che la Celentano considera solo bella e non brava. Ecco perché nell’esibizione con il ballerino Tommaso, suo allievo, Alessandra ha scelto di far restare Rosa ferma per tutto il tempo. Usandola così solo per la sua bellezza. “Una scelta mortificante” secondo Lorella. “Ti ringrazio perché attraverso questa mortificazione Rosa sta tirando fuori la sua fame di vita e di sogni”, ha detto la professoressa rivolgendosi alla Celentano.

