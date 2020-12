L'Eredità, Massimo Cannoletta: "Quello è il mio paradiso". Clamoroso sospetto: ecco cosa farà con i 280mila euro con cui ha sbancato Rai 1

Francesco Fredella 26 dicembre 2020 a

E’ andato per davvero al “Massimo”, suo nome di battesimo. Per l’appunto, Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1, ha mollato. Lasciando tutti senza parole. Chiuso per due mesi da solo in albergo, ero stanco”, ha raccontato a Il Corriere della Sera. Cannoletta è stato per 51 puntate (un anno, praticamente) sempre in testa. Ha vinto sfidando tutti a colpi di ghigliottina. Qualcun sui social l’ha chiamato “enciclopedia umana”, “Wikipedia istantaneo”: Cannoletta ha 46 anni, vive a Lecce ed ha battuto ogni tipo di record. Giusto qualche numero: ha sfondato il numero delle presenze ininterrotte del suo precedessore, fermo a 34 puntate, ha giocato a 33 ghigliottine.

Poi ha mollato l’Eredità, tra lo sgomento di tutto. Ma lui ha dato una giustificazione nell’intervista al Corriere: “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione degli inizi e inconsciamente mi stavo preparando a uscire: non è semplice partecipare a un gioco di questo tipo in piena pandemia. Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, tutte le giornate uguali, uscivo solo per andare a registrare le puntate: alla lunga la situazione è diventata sfiancante”.

Cala il sipario. Definitivamente. Sarà un record imbattibile. Cannoletta ha vinto 280 mila euro ed ha aumentato i propri followers sui social. Ora sa già cosa fare: “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla visibilità che mi ha dato il gioco di Rai1”, ha concluso. E ancora, in un'ulteriore intervista a Il Messaggero, ha sottolineato: "La cultura paga". Interpellato su come utilizzerà il tesoro portato a casa ha risposto: "So che cosa farò con qui 280mila euro". Infine ha confessato: "Il mio paradiso? È nel mezzo dell'Oceano". E il sospetto sorge spontaneo: mollerà tutto per andare a vivere nel suo paradiso? Chissà...

